Live Score Mozambik vs Pantai Gading Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika Live di Mola TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live score Mozambik vs Pantai Gading Kualifikasi piala dunia 2022 zona Afrika.

Live score Mozambik vs Pantai Gading dapat disaksikan saat pertandingan berlangsung.

Pertandingan Mozambik vs Pantai Gading berlangsung malam ini Jumat, 3 September 2021 pukul 20.00 WIB.

Rekor 2 kali pertemuan Pantai Gading menang 1 kali atas Mozambik dan kedua tim bermain imbang satu kali.

Pertandingan lainnya pada jam tayang yang sama ada Zimbabwe vs Afrika Selatan.

Kemudian Mauritania vs Zambia dan Nigeria vs Liberia pukul 23.00 WIB.

Pada malam dini hari pukul 02.00 WIB ada Kamerun vs Malawi, Ghana vs Ethiopia dan Tunisia vs Guinea Ekuator.

Seluruh pertandingan kualifikasi piala dunia 2022 zona Afrika dapat disaksikan live di Mola TV.

Head to Head

(07/09/08) Mozambik 1 – 1 Pantai Gading