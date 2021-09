Jadwal Bola Malam Ini Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika Lengkap Jam Tayang Live di Mola TV

Koki Nagahama / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal bola malam ini kualifikasi piala dunia 2022 zona Afrika.

Ada tujuh pertandingan malam ini, Jumat, 3 September 2021 pukul 20.00 WIB dan pukul 23.00 WIB.

Lalu dilanjutkan malam dini hari, Sabtu, 4 September 2021 pukul 02.00 WIB.

Pertandingan akan dimulai antara Mozambik vs Pantai Gading dan Zimbabwe vs Afrika Selatan pukul 20.00 WIB.

Kemudian Mauritania vs Zambia dan Nigeria vs Liberia pukul 23.00 WIB.

Pada malam dini hari pukul 02.00 WIB ada Kamerun vs Malawi, Ghana vs Ethiopia dan Tunisia vs Guinea Ekuator.

Seluruh pertandingan kualifikasi piala dunia 2022 zona Afrika dapat disaksikan live di Mola TV.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika

Jumat, 3 September 2021

1. Mozambik vs Pantai Gading pukul 20.00 WIB