Idap Bipolar, Marshanda Pamit Berobat di Amerika, Titip Anak dengan Mantan Suami Ben Kasyafani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Marshanda kini harus terpisah dahulu dengan putri kesayangannya.

Marshanda merupakan seorang aktris wanita tanah air yang sering tampil di sinetron dan ftv hiburan tanah air.

Artis Marshanda ingin melakukan pengobatan penyakit bipolar yang diidapnya saat ini di Amerika Serikat.

Mantan Istri Ben Kasyafani ini harus menetap beberapa bulan guna menjalani pengobatannya penyakitnya itu.

Melalui laman Instagram pribadinya, Marshanda pun berpamitan dengan sang putri, Sienna Ameerah Kasyafani begitu juga dengan Ben dan istri.

Dalam video yang diunggah baru-baru ini, Marshanda menunjukan raut wajah sedih ketika beberapa kali dipeluk anaknya hasil pernikahannya dengan Ben Kasyafani.

Sebab ia akan berpisah beberapa bulan dengan putri semata wayangnya itu.

Wanita 32 tahun ini pun meluapkan akan kerinduannya ketika akan meninggalkan putri kesayangannya itu.

“Pamitan sebelum ke US, Missing you already and love you so much the love of my life Sienna," tulis Marshanda dikutip dalam laman Instagram pribadinya, Jumat 3 September 2021.

Terakhir, Marshanda berharap kepada Ben Kasyafani dan sang istri Nesyana untuk bisa menjaga anaknya.