PROMO HokBen Hari Ini 2 September 2021, Wuiiiih Banyak Promo Hemat !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cieeeh yang lagi nungguin promo HokBen hari ini.

HokBen di bulan September ini punya promo terbarunya.

Untuk kalian yang pengen makan enak tapi hemat, yuk intip saja Promo HokBen.

Cuss, buka aplikasi Grabfoodmu!

Ada Special Price Simple Set Teriyaki, 4 paket (2 Teriyaki + 2 Yakiniku) jadi 100 ribu saja.

Harganya mantuls abiezzz.

Jangan lupa input kode promo SATUHOKBEN ya!

Buruan berlaku sampai awal bulan lho.

Chicken Katsu dengan Saus Tare siap ngobatin lapar Anda!

Yuk langsung aja DIPESAN via Dine In, Take Away, Drive Thru atau Delivery 1-500-505!