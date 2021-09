PROMO Pizza Hut Hari Ini 1 September 2021, Hanya 35 Ribu Banyak Pilihan Kombinasi Buat Makan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Karena mungkin masih banyak yang belum tau soal banyaknya pilihan menu yang bizza dipilih di MYBOX.

Kalo udah tau, langsung pesen aja!

Cuma 35 ribu, bisa pilih banyak kombinasi menu lagi.

Tersedia lewat Takeaway/Delivery ya.

• PROMO JCO Hari Ini 1 September 2021, Promo Gratis Iced Lemon Tea/Americano

Pizza Hut punya Triple Box yang pastinya bikin kamu puas.

Puas nikmatin pizza sama cemilan tanpa khawatir bakal keabisan!

3 tingkat lebih lengkap, ya TRIPLEBOX!

Udah semuanya ada, semuanya pasti suka.

Yuk, pesen lewat aplikasi Pizza Hut Indonesia kamu sekarang!

Lagi in the mood buat ngambil pesanan sendiri tapi males kalo pake antri-antri, jawabannya ya so pasti Takeaway aja langsung dari aplikasi!