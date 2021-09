Jadwal Bola Kamis 2 September 2021: Portugal vs Irlandia, Prancis vs Bosnia, Norwegia vs Belanda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa kembali digelar untuk pertandingan keempat.

Khusus hari Kamis 2 September 2021, ada sekitar 12 pertandingan yang akan digelar di lokasi berbeda.

Beberapa di antaranya adalah duel Portugal vs Irlandia, Prancis vs Bosnia Herzegovina dan Norwegia vs Belanda.

Portugal saat ini memimpin grup A dengan raihan 7 poin.

Sementara Irlandia, ada di posisi empat dan belum mendapat satupun poin dari dua laga yang dijalani.

• Jadwal Portugal vs Irlandia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa

Secara head to head, Portugal unggul dibanding Irlandia.

Mereka sukses meraih tujuh kemenangan, dua imbang dan empat kali kalah.

Berdasarkan statistik lima pertemuan terakhir, Portugal hanya satu kali kalah dari Irlandia.

Sementara empat laga lainnya, berakhir dengan dua kemenangan Portugal dan dua imbang.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi 10 Juni 2014 lalu di MetLife Stadium, East Rutherford, USA, dalam duel persabahatan.