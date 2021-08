PROMO HokBen Hari Ini 31 Agustus 2021, Flash Sale 6 Hoka Homat Hanya 110 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan Flash Sale di Gofood, 6 Paket Hoka Hemat jadi 110 ribu.

Bisa makan bareng teman, keluarga atau untuk berbagi ke sesama juga bisa.

Pastikan pembayarannya Full dengan Gopay/Paylater (harga yang tertera sebelum diskon), supaya Otomatis terpotong harganya saat cekout.

Chicken Katsu dengan Saus Tare siap ngobatin lapar Anda!

Yuk langsung aja DIPESAN via Dine In, Take Away, Drive Thru atau Delivery 1-500-505!

• PROMO Pizza Hut Hari Ini 31 Agustus 2021, 45 Pilihan Kombinasi Menu Bikin Enggak Pernah Bosan

Bisa order juga via Apps atau Mitra Online Delivery ya.

Enjoy your day as simple as Simple Set Teriyaki.

Heummmm...so yummmy.

Paduan Chicken Teriyaki plus Fried Menu Egg Chicken atau Shrimp Roll, makin bikin hepi dehh.

Apalagi hari ini masih ada kesempatan promo Special Price Simple Set Teriyaki di Grabfood!!!