Rizky Billar Bongkar Alasan Airyn Beri Kado Cincin Berlian Pada Lesti Kejora

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Muhammad Rizky Billar adalah seorang aktor dan sekaligus presenter berkebangsaan Indonesia.

Lahir dari ayah bernama Daniel Eddy dan Ibu Rosmala Dewi, Rizky Billar yang berdarah Minang merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara.

Billar memulai karir di dunia permodelan, walaupun awalnya bercita-cita menjadi seorang atlit sepak bola dan sempat masuk pelatihan di KONI Medan, namun impiannya kandas karena menderita gejala tifus.

Takdir lebih berpihak untuk menjadikannya sebagai seorang pekerja seni, karena Ia masuk dan menjadi juara 1 di kontes Aneka Yess! tahun 2011 yang membuka peluang untuk memasuki dunia hiburan dan sukses hingga saat ini.

Billar resmi menikah dengan Lesti setelah melangsungkan akad nikah dan ijab kabul pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB yang berlangsung di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Aktor Rizky Billar mengunjungi rumah Airyn Tanu, seorang pengusaha yang memberikan cincin senilai Rp 30 juta kepada istrinya, Lesti Kejora.

Menirukan gaya YouTuber Boy William, Rizky Billar mengelilingi rumah Airyn Tanu yang sudah ditinggali selama 4 tahun iti.

Di sela-sela kunjungannya itu, Billar menanyakan soal kedekatan Airyn dengan Lesti.

“Lesti is my bestie, my dede,” jawab Airyn saat ditanya soal kedekatannya dengan Lesti.

Airyn mengatakan, ia dekat dengan Lesti sudah sejak lama.