Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Lengkap Jam Tayang Live Mola TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa lengkap jam tayang live.

Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dimulai Rabu 1 September 2021.

Laga perdana Kazakhstan vs Ukraina pukul 21.00 WIB.

Laga berikutnya berlangsung Kamis 2 September 2021, pukul 01.45 WIB.

Ada 12 laga pada waktu tersebut.

Di antaranya Portugal vs Irlandia, Prancis vs Bosnia & Herzegovina, Norwegia vs Belanda, Rusia vs Kroasia dan Turki vs Montenegro.

Seluruh pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa bisa disaksikan live di Mola TV.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Pekan Ini

Rabu, 1 September 2021

1. Kazakhstan vs Ukraina Pukul 21.00 WIB