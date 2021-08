Personel Polres Landak Laksanakan Tes Ujian Kesamaptaan Jasmani Polri. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Personel Polres Landak melaksanakan tes uji kemampuan fisik dalam kesamaptaan jasmani periode II tahun 2021 bertempat di Halaman Polres Landak pada Sabtu 28 Agustus 2021 pagi.

Adapun rangkaian test kesamaptaan jasmani yang dibawah pimpinan Kabag Sumda Kompol Hasiholan Hasibuan terdiri dari lari 12 menit, sit up, push up, shuttle run atau lari dengan berbentuk dan pull up setelah itu di lanjutkan beladiri Polri namun sebelum nya di laksanakan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu.

Pelaksanaan kesamaptaan jasmani ini diikuti para pejabat utama, perwira, dan para bintara Polres Landak secara bergiliran menyesuaikan jadwal dan dibagi kelompok sesuai dengan golongan umur.

Kapolres Landak AKBP Stevy Frits Pattiasina menjelaskan bahwa pelaksanaan ujian ini dilaksanakan setiap enam bulan sekali.

Selain untuk mengukur standar kemampuan fisik setiap personel Polres Landak, hasilnya juga menjadi penilaian terhadap personel yang akan mengikuti seleksi, sekolah maupun jabatan dalam pembinaan karier.

"Kegiatan kesamaptaan jasmani ini akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempersiapkan fisik dan jasmani bagi yang akan melaksanakan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi," ujar Kapolres dikonfirmasi pada Minggu 29 Agustus 2021.

Sementara itu Kabag Sumda Kompol Hasiholan Hasibuan, mengatakan bahwa kegiatan jasmani ini agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan nantinya akan dilaksanakan sampai ke tingkat Polsek jajaran Polres Landak yang akan menjadi salah satu point penilaian dalam implementasi 13 komponen sesuai dengan program prioritas Kapolri.

Pelaksanaan tes ini dilaksanakan secara bergiliran mengikuti jadwal yang telah di tentukan guna menghindari kerumunan dan tetap mengutamakan Protokol Kesehatan demi mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. (*)

