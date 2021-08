UPDATE PROMO HokBen 28 Agustus 2021, Nikmati Promo Chicken Teriyaki plus Fried Menu Egg Chicken

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – HokBen hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 selalu update dengan promo terbarunya.

Paduan Chicken Teriyaki plus Fried Menu Egg Chicken atau Shrimp Roll, makin bikin hepi dehh.

Apalagi hari ini masih ada kesempatan promo Special Price Simple Set Teriyaki di Grabfood!!!

Let's Grab your chance now... Simple Happines with Simple Set Teriyaki!!!

Wuiiiih ada tumbler cantik nih.

Kamu bisa dapatkan tumbler cantik ini di HokBen loh.

Tumbler HokBen x @tupperwareid masih tersedia loh!

Ada 4 pilihan dengan warna yang kece nan cantik.

Kamu bisa dapat 4 Tumbler ini dengan harga 160 ribu lho, dengan disertai pembelian menu HokBen apa saja!

Cara dapatnya & di store HokBen mana saja?

