PROMO PIZZA Hut Hari Ini Sabtu 28 Juli 2021, Promo TRIPLEBOX Ada Pizza Ada Cemilan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Bingung hari ini mau ngemil apa?

Pizza Hut punya Triple Box yang pastinya bikin kamu puas.

Puas nikmatin pizza sama cemilan tanpa khawatir bakal keabisan!

3 tingkat lebih lengkap, ya TRIPLEBOX!

Udah semuanya ada, semuanya pasti suka.

Yuk, pesen lewat aplikasi Pizza Hut Indonesia kamu sekarang!

• PROMO Jco Hari Ini 28 Agustus 2021 Hingga 31 Agustus, Wuuuih Ada Promo Beli 1 Gratis 1 Loh!

Lagi in the mood buat ngambil pesanan sendiri tapi males kalo pake antri-antri, jawabannya ya so pasti Takeaway aja langsung dari aplikasi!

Gak percaya? Mending langsung buka aja aplikasi Pizza Hut Indonesia kamu, dan coba Takeaway sekarang juga.

Belum punya? Download sekarang juga di iOS atau Android kamu!

Pizza Hut hadir dengan promo gajian yang bikin hemat.