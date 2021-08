PROMO HokBen Hari Ini 27 Agustus 2021 Terbaru, Promo Payday Mulai 30 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – HokBen selalu hadir dengan promo terbarunya.

Hari ini Jumat 27 Agustus 2021, HokBen banyak promo.

Promo tak hanya hari ini berlaku hingga sampai akhir agustus.

Payday Payday...!!!

Hayuuuu yang sudah gajian pesen Super Bowl!!!

Eitsss... yang belum pun gak masalah.

• PROMO Pizza Hut Hari Ini 27 Agustus 2021 Hingga 31 Agustus, Asyeeek Banyak Promo Loh !

Karena mulai 30 ribuan saja sudah dapat makanan lezat nan mengeyangkan.

Ada yang dengan Beef atau Chicken, bebas pilih.

Bisa order di semua layanan maupun di semua store HokBen.

No need to be Superhero, we need Super Bow!!!