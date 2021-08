Pemprov Apresiasi Lomba Video Merdeka Belajar yang Diikuti sampai ke Sekolah Perbatasan Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada GoodEdu yang telah menyelenggarakan lomba video Merdeka Belajar yang diikuti oleh anak-anak Kalbar.

Pengumuman lomba video merdeka belajar diumumkan secara virtual di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 27 Agustus 2021

Pemenang lomba video Merdeka Belajar tersebut dimenangkan oleh SMK Khatolik Santa Maria Pontianak dengan nama peserta Sanmar Production.

Dalam video pendek berjudul To The Sky We Learn yang berhasil meraih juara satu pada lomba video yang digelar oleh GoodEdu.

Plh Sekda Kalbar, Sukaliman mengatakan melalui lomba ini menjadi satu sarana merdeka belajar untuk bisa diimpelementasikan.

“Namun sarana ini sebagai wadah kreatifivas anak didik sekaligus sebagai alat ukur seberapa jauh anak kita bisa berkreasi dan tidak kita harapkan sebagai pengganti belajar tatap muka,”ujarnya.

Sebab dikatakannya PTM diperlukan dalam mentranfer ilmu yang sesuai dengan karakter anak bangsa.

“Jadi ini bukan alat pengganti tapi sebagai penunjang untuk mereka menuangkan gagasan sesuai era digital,”ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Barat, Samuel menyampaikan bahwa setelah melihat dari video yang dikirim pada lomba video tersebut, terlihat masih ada juga keterbatasan jaringan yang kurang mendukung dan lemah di daerah.