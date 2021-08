Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Pontianak Musnahkan Prodak Ilegal Dari 16 Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Pontianak memusnahkan berbagai benda yang termasuk dalam media pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari 16 Negara, Jumat 27 Agustus 2021.

Bertempat di Instalasi Karantina Hewan dan Tumbuhan, jalan Sungai Raya Dalam, Berbagai barang dalam bentuk makanan hasil olahan, seperti daging, sosis, kornet, serta berbagai tanaman itu di musnahkan dengan cara di bakar dalam tungku yang sudah disiapkan, kemudian setelah itu di kubur di dalam tanah.

16 negara asal berbagai produk yang di musnahkan itu antara lain Taiwan, Cina, Jerman, Hongkung, Prancis, Amerika Serikat, Thaan ndia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Norwegia, Australia, Arab Saudi, Papua Nugini, dan Jepang.

Dari berbagai negera itu terdata, Produk olahan daging babi sebanyak 19.1 kg, Produk olahan daging sapi sebanyak 1,7 kg, Buah dan sayuran 41,4 kg, terakhir Bibit/benih tanaman sebanyak 45 paket, yang di amankan petugas dari bandar udara Supadio dan kantor Pos selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2021.

Amir Hasanudin, kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak menyampaikan, terdapat sejumlah faktor yang membuat barang - barang tersebut di amankan kemudian di musnahkan.

Pertama, barang - barang itu tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dan Phytosanktary dari negara asal, selain itu Pemilik tidak melaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian,

Lalu, Terhadap Media Pembawa yang telah dilakukan tindakan penolakan sebagal akibat tidak

dipenuhinya dokumen persyaratan, pemilik tidak melaksanakan kewajiban hingga batas

waktu yang telah diterapkan.

Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2000 Tentang Karantina hewan serta Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan, maka barang - barang itu harus di musnahkan.

"Pada saat berang - barang itu di masukkan tidak dilengkapi dengan berbagai dokumen tersebut, eh sebab itu tindakan pertama yang kami lakukan, penahanan, dan kita berikan waktu 3 hari untuk penolakan, namun saat kita berikan kesempatan, pemilik tidak sanggup, sehingga kita musnahkan,"ujarnya.

Ia menegaskan, Berbagai barang dari luar negeri yang tidak dilengkapi dengan berbagai dokumen tersebut sangat lah berbahaya karena berpotensi menularkan penyakit.

Didunia saat ini, dijelaskannya terdapat 121 jenis penyakit yang berasal dari hewan, dan 65 antaranya berasal dari luar Indonesia dan belum masuk ke Indonesia, kemudian 700 jenis penyakit terhadap tanaman yang di sebabkan oleh virus dan bakteri, oleh sebab itu pihaknya mengaku bekerja keras berusaha mencegah penyakit - penyakit itu masuk.

'kepada masyarakat, bila hendak membawa hewan ataupun tumbuhan, hendaknya di sertifikasi dulu di daerah asal, artinya apa, ini untuk memberikan jaminan bahwa barang tersebut sudah aman untuk di lalu lintaskan, sehingga saat kita lakukan pemeriksaan dan dinyatakan sehat, maka di lakukan pembebasan,"pesannya. (*)

