PROMO HokBen Hari Ini 26 Agustus 2021, Promo Gajian HokBen Nikmati 4 Paket Simple Set Teriyaki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Horeeee di HokBen banyak promo baru nih.

Makan Siang di HokBen yuk!

Cusss buka aplikasi Grabfoodmu sekarang & dapatkan 4 paket Simple Set Teriyaki & Yakiniku, hanya 100 ribu.

Gak ribet lho, tinggal masukkan kode promo GAJIANHOKBEN sebelum pembayaran.

HARGA PROMO untuk kamu sampai akhir bulan Agustus!

Harga Promo spesial 76 ribu via Gopay ini, berlaku untuk paket Hokben:

2 Simple Set Chicken Teriyaki + 2 Tehbotol Sosro

4 Hoka Hemat

Rapatkan barisan, langsung aja dipesan Friends! Berlaku untuk Dine in, Take Away & Drive Thru.

Sekarang kamu bakal lebih untung kalau bawa tumbler HokBen X Tupperware karena bakal dapatin free ocha untuk setiap pembelian Paket Bento Special, Paket A, B, C & D atau Simple Set Teriyaki!

Wow kece banget.

Pastikan tumbler kamu dalam keadaan sudah bersih ya.