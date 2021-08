Milenial & Gen Z Alami Dilema Finansial, Generali Rilis ALIVE Proteksi Instan 110% Premi Kembali

CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman bersama CMO Generali Indonesia Vivin A. Gautama dan selebriti millenials, Nana Mirdad menunjukkan platform digital ALIVE powered by Generali saat peluncuran pada Kamis, 26 Agustus 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Menyebut milenial dan Gen Z identik dengan sesuatu yang kekinian. Kelompok milenial dan gen Z ini pula memiliki gaya pengelolaan keuangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Namun bisa dibilang generasi tersebut memiliki dilema finansial terkait simpanan masa depan dan proteksi.

Ada tiga istilah yang kerap didengar dari generasi tersebut yaitu YOLO, FOMO dan Sandwich Generation.

YOLO adalah singkatan dari you only live once atau bisa disebut menikmati hidup tanpa mengkhawatirkan masa depan.

FOMO adalah singkatan dari fear of missing out alias ketakutan ketinggalan tren.

Lalu Sandwich Generation yaitu posisi dimana harus menanggung finansial dari orangtua, dirinya sendiri dan anak-anak mereka.

Hal ini berdampak pada pengeluaran yang besar, dan harus diseimbangkan dengan pengaturan keuangan yang baik.

Selain itu, berdasarkan survey hanya 19% millenials yang berminat terhadap asuransi.

Padahal di tengah kondisi pandemi, risiko tinggi sangat penting untuk diantisipasi.

Membantu menjawab dilema tersebut, Generali Indonesia luncurkan platform digital baru ALIVE powered by Generali yang memberikan manfaat proteksi dengan 110% premi kembali.