LENGKAP HASIL AKHIR Liga Champions Tadi Malam dan Daftar 32 Tim Drawing Liga Champions Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 32 tim sudah memastikan diri untuk mengikuti kompetisi Liga Champions 2021-2022.

Hasil pertandingan babak play off tadi malam memastikan 3 tiket terakhir.

3 tiket terakhir Liga Champions 2021-2022 diambil oleh FC Salzburg, FC Sheriff dan Shakhtar Donetsk.

Tiga tim tersebut memastikan diri lolos setelah menjalani laga leg kedua tadi malam, Kamis 26 Agustus 2021 dini hari.

FC Salzburg menang atas Broedby IF 2-1,

Dinamo Zagreb bermain imbang 0-0 dengan FC Sheriff.

Shakhtar Donetsk juga bermain imbang 2-2 melawan AS Monaco.

Hasil Akhir dan Aggregat Akhir:

- FC Sheriff Tiraspol vs GNK Dinamo Zagreb (3-0)

- Red Bull Salzburg vs Brøndby IF (4-2)



- AS Monaco vs Shakhtar Donetsk (2-3).