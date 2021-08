Siaran Langsung Liga Champion Malam Ini di SCTV Live, PSV vs Benfica Jadi Sorotan

Pertandingan PSV Vs Bate Play Off Liga Champion 2021/2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga 3 pertandingan akan tersaji dalam fase drawing leg ke dua Play Off Liga Champions 2021/2022 Rabu 25 Agustus 2021 malam ini.

Pertandingan ini akan menentukan hasil Play Off di babak final Liga Champions 2022.

Tiga pertandingan dari enam tempat tersisa di fase grup Liga Champions 2021/2022 akan diketahui pemiliknya saat hasil leg kedua play-off berlangsung dini hari.

Enam tim akan bertanding sengit guna menentukan siapa yang layak masuk ke fase selanjutnya di liga champion.

Tiga pertandingan playoff tersebut adalah antara PSV Eindhoven vs Benfica, Ludogorets vs Malmo, dan Ferencvaros vs Young Boys.

Fokus utamanya adalah pada tim legendaris Belanda PSV Eindhoven.

Dan juga tim kuat asal Portugal yakni Benfica.

Agregat

Hasil dari pertandingan sebelum PSV Eindhoven vs Benfica memiliki poin agregat 1-2

Ludogorets vs Malmo dengan poin agregat 0-2