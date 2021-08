PROMO KFC Hari Ini 25 Agustus 2021, Makan Hemat 5 Potong Ayam Goreng Crazy Deal Mulai 60 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Rabu 25 Agustus 2021.

KFC saat ini memiliki promo Crazy Deal Rp 60 Ribuan, promo 30% OFF Whole Bucket KFC, dengan tunjukin kartu vaksin kalian pas lagi Drive-Thru atau Takeaway, menu camilan pukis KFC dan Combo Nescafe hingga Loaded Fries.

Ada juga menu Smart Family Deal dapat 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-cola, 2 Sundae dan 1 Mainan dengan harga mulai dari 107 ribuan saja, half winger gratis, promo Winger Bucket Fest 50 % mulai dari Rp 47 Ribuan, promo crazy deal mulai Rp 60 Ribu saja, promo KFC 5+3 mulai dari 68 Ribuan saja.

Kemudian ada promo Combo Hemat mulai dari 76.000 aja kamu bisa dapetin 9 Drumette, 9 Wingette, 2 Fanta rasa stroberi, 2 Sprite dan masih banyak lagi promo lainnya.

Selain itu ada juga promo Chaki Kids Meal (CKM) sekarang berhadiah Koleksi Sanrio Characters.

Berikut ini adalah rangkuman promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Rabu 25 Agustus 2021:

(Update Informasi Promo KFC)

Crazy Deal

Yang crazy enaknya dan crazy hematnya namanya promo apa di KFC? KFC CRAZY DEAL!⁠

⁠

Mulai dari 60 ribuan aja, kamu bisa mendapatkan 5 potong promo CRAZY DEAL! Ayo beli sekarang, cuman sampai hari ini aja loh promonya!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Promo Crazy Deal 5 berlaku tanggal 23-24 Agustus 2021⁠ di seluruh outlet KFC Indonesia⁠

- Berlaku untuk take away, Home Delivery, Drive-thru, KFC Catering, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

Chaki Kids Meal