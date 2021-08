JADWAL LIGA Champions Malam Ini Kamis 26 Agustus 2021 & Live Score AS Monaco Vs Shakhtar Donetsk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 3 slot tim yang akan bermain di Liga Champions 2021-2022 akan ditentukan malam ini.

Tiga pertandingan malam ini untuk memperebutkan 3 tiket tersisa adalah FC Sheriff Tiraspol vs GNK Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg vs Brøndby IF dan AS Monaco vs Shakhtar Donetsk.

Laga malam ini Kamis 26 Agustus 2021 sebetulnya laga yang mudah bagi Sheriff Tiraspol .

Pada leg pertama Sheriff Tiraspol berhasil menang dengan skor telak 3-0 tanpa balas.

Satu kaki Sheriff Tiraspol sebetulnya sudah lolos ke babak 32 besar Liga Champions.

Pertandingan seru dan diprediksi akan bertensi tinggi adalah Red Bull Salzburg vs Brøndby IF dan AS Monaco vs Shakhtar Donetsk.

Dua partai ini semua tim masih berpeluang besar untuk lolos.

Pada leg pertama Red Bull Salzburg hanya menang 2-1 atas Brøndby IF .

Kedua tim ini masih sama-sama berpeluang untuk lolos ke babak 32 besar.

Sedangkan AS Monaco vs Shakhtar Donetsk juga masih berpeluang untuk lolos.