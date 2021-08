Efek Samping Vaksin Sputnik-V dan Efikasinya Menurut Badan POM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) Vaksin Sputnik-V untuk Covid-19.

EUA Sputnik-V dikeluarkan Badan POM pada Selasa 24 Agustus 2021.

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, mengatakan, pemberian EUA untuk Vaksin Sputnik-V telah melalui pengkajian secara intensif oleh Badan POM bersama Tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Covid-19 dan Indonesia Tenchnical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

• Gubernur Kalbar Sutarmidji Ajak Masyarakat Vaksin Covid-19 dan Mengapa Harus Ikut Vaksin Corona

Penilaian terhadap data mutu vaksin ini juga telah mengacu pada pedoman evaluasi mutu vaksin yang berlaku secara internasional.

Terbitnya EUA Vaksin Sputnik-V menambah daftar vaksin yang digunakan di Indonesia.

Sejak Januari 2021, Badan POM sudah menerbitkanEUA enam jenis vaksin untuk penanganan pandemi Covid-19, yaitu Sinovac (CoronaVac), Vaksin COVID-19 Bio Farma, AstraZeneca COVID-19 Vaccine, Sinopharm, Moderna, dan Comirnaty (Pfizer).

Melansir laman resmi Badan POM, Vaksin Sputnik-V adalah vaksin yang dikembangkan The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology di Russia yang menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S).

• RAMALAN SHIO Besok Kamis 26 Agustus 2021, Keberuntungan Shio Macan Jangan Takut Perubahan Shio Ular

Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang EUA dan bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan dan mutu vaksin ini di Indonesia.

Vaksin Sputnik-V digunakan dengan indikasi pencegahan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas.

Vaksin diberikan secara injeksi intramuscular (IM) dengan dosis 0,5 mL untuk 2 (dua) kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 (tiga) minggu.