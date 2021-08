PROMO HokBen Hari ini 24 Agustus 2021 Terbaru, Gratis Ocha Nikmati Paket Bento Spesial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sekarang kamu bakal lebih untung kalau bawa tumbler HokBen X Tupperware karena bakal dapatin free ocha untuk setiap pembelian Paket Bento Special, Paket A, B, C & D atau Simple Set Teriyaki!

Wow kece banget.

Pastikan tumbler kamu dalam keadaan sudah bersih ya.

Saatnya tampil keren bareng Tumbler HokBen x Tupperware!

Buat santai akhir di rumah dengan HokBen Iced Coffee.

Makin nikmat disajikan dengan Es, buat hari kamu rileks dan menyenangkan!

Tambah asik lagi karena masih ada promo juga 2 Iced Coffee 1 Liter jadi 76 ribu.

Cuss jangan sampai kehabisan.

Tinggal pesan aja via Dine In, Drive-Thru atau Take Away sekarang juga! Yang gak mau repot bisa call 1500505, pakai HokBen Apps/Web, atau via Mitra Delivery Online.

Sudah kepengen Dine In tapi masih PPKM?