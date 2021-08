Live Score Benfica Vs PSV Eindhoven Leg 2 Malam Ini Laga Hidup Mati Play Off Liga Champions 2021/22

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak penyisihan play off Liga Champions akan berlangsung malam ini Rabu 25 Agustus 2021.

Sebanyak 3 pertandingan akan dilangsungkan untuk memperebutkan 3 tiket ke babak 32 besar Liga Champions 2021-2022.

Kick off tiga pertandingan tersebut pukul 02.00 WIB.

Tiga pertandingan malam ini mempertemukan Ferencvaros Vs Young Boys, Ludogoret Razgrad Vs Malmoe FF dan PSV Eindhoven Vs Benfica.

Hasil leg pertama pekan lalu, Benfica unggul atas PSV.

Benfica kalau itu menghajar PSV Eindhoven dengan skor 2-1.

Posisi Benfica belum aman untuk lolos ke fase 32 besar.

Terlebih pada leg kedua ini dimainkan di kandang PSV.

Sementara pertandingan Malmoe FF vs Ludogorets pada pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan Malmoe.

Malmoe tentu sudah menapakkan 1 kaki ke babak 32 besar.