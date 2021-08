Kabar Duka, Ayah Cut Meyriska Meninggal Dunia: Ade Rindu Ayah, Pengen Peluk!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ayahanda Cut Meyriska, Suryadi AK dikabarkan meninggal dunia, Selasa 24 Agustus 2021 dini hari yang diumumkan oleh Roger Danuarta.

Meski belum berbicara kepada awak media, Cut Meyriska mencurahkan isi hatinya di akun instagramnya.

Kabar duka tengah dirasakan oleh bintang sinetron Cut Meyriska, yang baru saja kehilangan ayahandanya untuk selama-lamanya.

Ia mengunggah foto dengan tulisan-tulisan menyayat hati yang diduga ditujukan kepada mendiang ayahnya.

"Ayahku sayang, udah engga sakit lagi yah ayah... ayah nanti kita ketemu yah, tunggu ade yah Ayahku," tulis Cut Meyriska dengan latar foto ayahnya, Suryadi AK di instagram story.

"Ade pengin banget peluk ayah. Love you so much," tambahnya.

Cut Meyriska pun teringat lagi bagaimana perlakuan ayahnya, Suryadi AK kepada anak-anaknya termasuk dirinya sendiri.

"Ayah terbaik yang selalu lindungi anak-anaknya. We Love Ayah," tulis Cut Meyriska.

Hingga berita ini diturunkan, tim Warta Kota masih mencari informasi mengenai meninggalnya ayahanda Cut Meyriska Suryadi AK.

Menurut informasi yang dihimpun rekan media, Cut Meyriska saat ini berada di kampung halaman untuk memakamkan mendiang ayahnya di tempat peristirahatan terakhirnya.

