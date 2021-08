BREAKING NEWS - Laka Maut Jln Padang Pasir Singkawang, Seorang Siswa SMK Dikabarkan Meninggal Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Seorang pelajar salah satu SMK di Kota Singkawang meninggal dunia usai terlibat kecalakaan maut di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat tak jauh dari Jembatan Timbang Singkawang.

Belakangan diketahui, siswa berinisial SJ tersebut terlempar di udara usai motor CBR yang ia kendarai menabrak mobil pick up yang diduga berhenti secara tiba-tiba.

Salah seeorang saksi di lokasi kejadian, Rizky Kurniawan mengatakan, dirinya melihat mobil pick up dari arah Pontianak menuju Singkawang berhenti tiba-tiba saat seorang ibu-ibu hendak menyebrang.

Naas, di belakang mobil pick up tersebut SJ dengan motor CBR-nya tengah melaju dan menghantam pick up hingga terlempar.

"Jadi waktu kejadian ada ibu-ibu seperti hendak menyebrang, kemudian pick up tersebut berhenti, di belakang pick up itu korban melaju dan menghantam pick up," terang Rizky kepada wartawan, Senin 23 Agustus 2021.

Usai terlempar dari kendaraannya, SJ kemudian terkapar bersimba darah di tengah jalan, sementara helm full face yang ia kenakan masih terpasang.

Selain itu, Rizky yang tengah mengendarai kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang untuk mengambil sampah di Kelurahan Sedau, juga mengalami kecelakaan lantara mencoba menghindari kecelakaan antara pick up dan motor tersebut.

Ia dari arah Singkawang menuju Pontianak kemudian membanting setirnya ke arah kiri dan menghantam salah satu mobil yang terparkir, hingga membuat mobil Dinas Lingkungan Hidup Singkawang yang ia kendarai rusak pada bagian depan.

Saat ini, kasus kecalakaan tersebut tengah ditangani oleh Satlantas Polres Singkawang. (*)

