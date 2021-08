Penggolongan SIM Pengendara Bermotor, Polresta Pontianak Tunggu Arahan Korlantas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Polresta Pontianak masih menunggu petunjuk arahan dari pimpinan atas setingkat Polda Kalbar dan Mabes Polri terkait penggolongan surat ijin mengemudi (SIM) untuk kendaraan bermotor.

Hal ini terkait perihal rencana penggolongan khusus pengendera sepeda motor yakni SIM C dan sim D nantinya akan ada beberapa golongan SIM yaitu SIM C, C1, dan C2. Kemudian sim D (khusus untuk disabilitas)ada dua golongan yaitu sim D1 setara dengan sim C dan sim D2 setara dengan Sim A.

Aturan mengenai penggolongan SIM C ini tertulis dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021, yang sudah disahkan pada 19 Februari lalu. Perbedaan ketiganya adalah dari jenis motor yang dikendarai.

SIM C ditujukan untuk para pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin maksimal 250 cc. Lalu SIM C1 ditujukan untuk pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin diatas 250 cc sampai 500 cc, atau motor listrik yang sejenis. Sedangkan SIM C2 ditujukan untuk pengendara sepeda motor gede (moge) dengan kapasitas mesin diatas 500 cc, atau motor listrik yang sejenis.

Menanggapi hal tersebut Kapolresta pontianak kota Kombes Pol Andi Herindra melalui Kasat Lantas Kompol Rio Sigal Hasibuan mengatakan untuk pelaksanaan penggolongan SIM masih menunggu petunjuk dan arahan dari Korlantas Mabes Polri.

"Walaupun masih menunggu pengesahan terkait pemberlakuan penggolongan SIM C, dan sim D tersebut. sosialisasi akan terus dilaksanakan kepada masyarakat sebagai informasi. " Ujarnya pada Sabtu 21 Agustus 2021

Lanjutnya , sosialisasi ini kita sebar luaskan agar masyarakat yang hendak meningkatkan golongan SIM C dan Sim D dapat mempersiapkan diri,” katanya.

Seperti di ketahui Hal ini berdasarkan didasarkan pada surat telegram Korlantas Nomor ST/2664/X/Yan.1.1/2019 dan Sesuai dengan ketentuan, masa berlaku SIM ialah lima tahun sejak diterbitkan, bukan berdasarkan tanggal lahir lagi dan biaya serta syarat membuat SIM.

Dan berdasarkan Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut ini biaya lengkap penerbitan SIM baru yakni SIM C , CI, C II: Rp 100.000 dan SIM D, DI Rp 50.000, serta untuk persyaratan pemohon SIM baru yakni E-KTP asli dan fotokopi, Lulus tes kesehatan berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter, Lulus tes Psikologi. (*)

