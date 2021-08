Live Streaming Liga Inggris Malam Ini, Ada Man City vs Norwich Live SCTV dan Mola TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming Liga Inggris malam ini Sabtu 21 Agustus 2021.

Pertandingan hari ini diawali antara Liverpool vs Burnley pukul 18.30 WIB.

Pertandingan selanjutnya antara Aston Villa vs Newcastle pukul 21.00 WIB.

Pada jam yang sama pertandingan lainnya antara Crystal P vs Brentford, Leeds Utd vs Everton dan Man City vs Norwich.

Sebagai penutup malam ini pertandingan antara Brighton vs Watfrod pukul 23.30 WIB.

Seluruh pertandingan Liga Inggris dapat disaksikan langsung di Mola TV.

Link Live Streaming Liga Inggris

MOLA TV

SCTV