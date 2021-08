Jadwal Bundesliga Jerman 2021 Malam Ini Lengkap dengan Jam Tayang Live Mola TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jam tayang Bundesliga Jerman pekan ini.

Pertandingan akan dimulai hari ini antara Frankfurt vs Augsburg, Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 20.30 WIB.

Pada jam yang sama ada pertandingan lainnya yakni Freiburg vs Dortmund, Hertha Berlin vs Wolfsburg, Bochum vs Mainz dan Furth vs Bielefeld.

Pertandingan terakhir hari ini antara Leverkusen vs Monchengladbach pukul 23.30 WIB.

Pertandingan Bundesliga Jerman berikutnya berlangsung pada Minggu 22 Agustus 2021.

Pertama pertandingan antara Hoffenheim vs Union Berlin pukul 20.30 WIB.

Selanjutnya antara Bayern Munchen vs FC Koln pukul 22.30 WIB.

Seluruh pertandingan Liga Jerman dapat disaksikan di Mola TV.

Jadwal Bundesliga Jerman