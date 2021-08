Jadwal Bola Malam Ini Liga Prancis Lengkap Link Live Streaming Bein Sport

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal bola malam ini Liga Prancis akan berlangsung dua pertandingan.

Pertandingan pertama antara Lens vs AS Monaco, Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB.

Pertandingan kedua antara St Eetienne vs Lille, Minggu 22 Agustus 2021 pukul 02.00 WIB.

Sementara pada Minggu malam terdapat 6 pertandingan lainnya.

Di antaranya Lyon vs Clermont pukul 18.00 WIB. Montpellier vs Lorient, Bordeaux vs Angers, Strasbourg vs Troyes dan Metz vs Reims yang semuanya bertanding pukul 20.00 WIB.

Terakhir ada pertandingan antara Rennes vs Nantes pukul 22.00 WIB.

Seluruh pertandingan Liga Prancis dapat disaksikan secara langsung di BeIN Sports.

( Update informasi Liga Prancis klik di sini )