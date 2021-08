PROMO HokBen Hari Ini 19 Agustus 2021 Terbaru, Super Bowl Merdeka Rasanya Merdeka Pula Harganya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Super Bowl Merdeka datang.

Cuss mulai hari Kamis - Minggu ini, kamu bisa nikmatin 4 pilihan Superbowl yang kece nan Lezat.

Lengkap dengan Beef atau Chicken serta topping telur, mulai 30 ribu.

Berlaku untuk semua layanan di HokBen & di semua Store ya.

Dijamin gak nyesel!!

Super Bowl Merdeka....Merdeka Rasanya Merdeka Pula Harganya.

Yeayy, kamu bisa dapat 1 Tumbler HokBen x Tuperware warna Merah atau Putih plus 1 Botol Koori Konyaku 500ml atau bisa pilih dengan 1 Hoka Hemat + 1 Tehbotol Sosro hanya 76 ribu.⁣

Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, delivery 1500505, HokBen Apps/Web.⁣

Khusus Grabfood ada Bundling Tumbler dengan 2 Bento Special + 2 Tehbotol Sosro only 130 ribu.

Dan sementara tersedia di store Jabodetabek.

