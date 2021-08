PROMO Pizza Hut Hari Ini 18 Agustus 2021, Beli 1 Gratis 1 Meaty Pizza Berlaku Sampai Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Tujuh belas Agustus tahun empat limaa, masih ada promo Buy 1 Get 1 yah.

Nikmatin promo beli 1 pizza Regular/Large jenis apa aja, bizza GRATIS Pan Regular Meaty Pizza!

Kamu bisa dapetin promo ini lewat pemesanan di Dine In, Takeaway, maupun Delivery ya!

Kamu bisa dapet 1 PIZZA MERAH PUTIH GRATIS lho!

Caranya cuma dengan jawab pertanyaan di gambar dengan benar, dan reply jawabanmu di kolom comment di IG Pizza Hut @pizzahut.indonesia.

1 orang paling yang paling cermat dan beruntung bakal dapetin hadiahnya.

Jadi, ada berapa nih jumlah slice pizza-nya?

Tak hanya itu aja, ada lagi promo baru lainnya.

“Two is better than one”, apalagi kalo two-nya ada di #DOUBLEBOX, pasti lebih dari setuju!

Lebih murah buat beli 2 pizza favoritmu, cocok juga buat dipesan barengan sama pacar atau gebetanmu.