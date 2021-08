PROMO KFC Hari Ini 17 Agustus 2021, Combo Merah Putih & Diskon 30 % dengan Menunjukkan Kartu Vaksin

Promo KFC Hari Ini 17 Agustus 2021, Ada Combo Merah Putih hingga Diskon 30 % Whole Bucket Chicken.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan bermacam-macam promo KFC yang bisa kamu nikmati weekend hari ini Selasa 17 Agustus 2021.

Apalagi saat ini tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.

Saat ini ada promo whole bucket KFC dengan 30% dengan menunjukkan kartu vaksin.

Ada juga promo Combo Hemat, mulai dari 76.000 aja, kamu bisa dapetin 9 Drumette, 9 Wingette, 2 Fanta rasa stroberi, 2 Sprite.

Tak hanya itu, KFC juga memiliki promo 5+3 aja mulai dari 68 ribuan dan Crazy Deal hanya Rp 60 Ribuan.

Kemudian ada promo Smart Family Deal mulai dari Rp 107 ribuan saja, promo Winger Bucket Fest Mulai dari Rp47.273, Loaded Fries KFC mulai dari 38 Ribuan, promo diskon 30 % bagi KFC Lovers setiap pembelian Whole Bucket KFC! dengan menunjukkan kartu vaksin dan masih banyak lagi lainnya.

(Update Infomasi Promo KFC)

Berikut rangkuman promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 17 Agustus 2021:

Diskon 30 %

Mau dapetin whole bucket KFC dengan 30% OFF?⁠

⁠

Yuk ke KFC dan tunjukin kartu vaksin kamu buat dapetin diskon 30% untuk Whole Bucket KFC!⁠

⁠

Yang belom pada divaksin dan pengen dapetin promo ini, yuk buruan vaksin sekarang!⁠

⁠

Diskon 30% KFC Whole Bucket menjadi Rp 95 ribuan sebelum pajak. Promo berlaku hari Senin-Rabu sepanjang Agustus 2021⁠.