PROMO HokBen Hari Ini 16 Agustus 2021, Ada Promo HokBen Merdeka Spesial dengan Harga Diskon

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Hari Ini Senin 16 Agustus 2021, HokBen hadir dengan promo kemerdekaannya.

Ada promo HokBen Merdeka Special di Grabfood lho!!!

Bento Special 1 + 2 + 3, dengan 3 Tehbotol Sosro only 170 ribu.

Kuy...jangan lupa masukkan kode promo "SATUHOKBEN", supaya harganya jadi diskon ya!!!

Yuk #bersatu rayakan kemerdekaan bareng promo HokBen di @grabfoodid.

• PROMO Pizza Hut Hari Ini 16 Agustus 2021, Promo Kemerdekaan Gratis 1 Meaty Pizza !

Hayo - hayo sudah coba Promo Serba 76 ribu via Gopay belum Friends???

Promo ini setiap hari Senin - Jumat, sampai akhir Agustus ini.

Bisa pilih 2 Simple Set Chicken Teriyaki + 2 Tehbotol Sosro atau 4 Hoka Hemat hanya 76 ribu.

Bener-bener promonya heboh banget.

Berlaku untuk Dine in, Take Away & Drive Thru.

• PROMO Jco Hari Ini 16 Agustus 2021, Promo Kemerdekaan Nikmati 3 Box JPOPS & Donat Merdeka