PROMO dan Diskon 17 Agustus 2021 dari Indomaret hingga Shopee Diskon hingga 90 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Momen peringatan HUT kemerdekaan RI ke-76 17 Agustus 2021 banyak dinantikan para pemburu promo dan diskon.

Pasalnya berbagai swalayan, toko, mini market, ecommers, Restoran, penyedia jasa serta sejumlah produk bakal mengeluarkan promo dan diskon.

Kesempatan ini menjadi pemburu yang menginginkan barang-barang promo dan diskon dengan harga lebih terjangkau.

Bahkan di momen hari kemerdekaan ini biasanya promo dan diskon yang diberikan secara khusus.

Seperti Shopee tiap momen di hari kemerdekaan mengeluarkan promo. Tahun ini ada extra cashback besar hingga 76 persen.

Begitu juga dengan Alfamart, Indomaret dan restoran cepat saji tak luput pula memberikan promo.

Berikut daftar promo dan dikson jaringan toko swalayan (minimarket) hingga restoran dan waralaba yang memberikan promo atau diskon tertentu dikutip dari kompas.com.

1. Shopee

Shopee secara resmi mengumumkan melalui laman resminya akan menggelar diskon sampai 90 persen di momen 17 Agustus 2021.

Diskon ini khusus produk lokal kebutuhan rumah tangga.

Diantaranya gratis ongkir seluruh Indonesia, Extra Cashback 76 persen.

Tak kalah serunya shopee juga mengeluarkan Flash Sale Serba Seribu pada 17 Agustus 2021 mulai pukul 00.00-08.00 WIB.

Tentunya ini sangat menarik sekali untuk diburu, selalu pantau di shopee untuk update diskon dan promo lainnya.

Bisa melalui aplikasi shopee langsung untuk lebih mudahnya atau melalui link di sini

2. Alfamart

Siapa yang tidak kenal dengan Alfamart toko modern yang kerap mengeluarkan diskon menggiurkan terlebih lagi di momen besar seperti 17 Agustus.

Tahun ini di momen hari kemerdekaan ini Alfamart mengeluarkan diskon belanja saat Agustusan.

Dikutip dari Instagram resmi @alfamart, terdapat sejumlah diskon yang bisa dinikmati.

Diskon tersebut di antaranya adalah diskon belanja sampai dengan 50 persen pada periode 1-19 Agustus 2021.

Selain itu ada Cashback Gopay Rp 17.000 hingga bonus 7.600 A-Poin. Pada periode ini Alfamart juga memberikan kesempatan untuk pelanggan mendapatkan hadiah yang menarik dengan mengumpulkan Alfagift.

Informasi selengkapnya bisa disimak berikut ini.

3. Indomaret

Toko modern Indomaret juga tak akan pernah ketinggalan dalam hal diskon dan promo khusus momen besar ini.

Promo pada peringatan HUT ke-76 RI salah satunya adalah belanja “Heboh” yang berlaku pada 11-17 Agustus 2021.

Di mana harga Bimoli 2 Lt Rp 25.900 menggunakan ShopeePay, kemudian popok Sweety menjadi Rp 45.400 dan Soklik pewangi Rp 8.900 per pak.

Indomaret juga memberikan promo pembelian air minum Indomaret dengan oksigen Rp 5.400 per 2 botol, serta Indomaret Masker 4D Premium Rp 14.900.

Informasi selengkapnya diskon Indomaret bisa disimak dalam link berikut.

4. McD

Tak mau ketinggalan Restoran Fast Food Mc Donalds juga mengeluarkan promo “Agustusan Seru”.

Adapun promo berupa 3 ayam McD dan 3 Nasi dari yang semula harga normal Rp 72.273 menjadi hanya Rp 45.000. Promo tersebut berlangsung pada tanggal 7-16 Agustus 2021.

Adapun promo berlaku bagi pemesanan take away, drive thru dan delivery. Harga belum termasuk pajak dan biaya take away. McD juga memberikan promo biaya pesan antar hanya Rp 1 yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021.

Adapun promo ini minimal pemesanan Rp 76.000.

5. Pizza Hut

Pizza Hut sebagai restoran cepat saji pastinya juga mengeluarkan promo murahnya di momen hari kemerdekaan dengan sebutan produk Pizza Merah Putih.

Pizza Merah Putih special Bulan Agustus tersebut dijual seharga Rp 109.000.

Harga tersebut merupakan harga setelah pajak.

