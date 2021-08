Aura Kasih Tolak Kerjaan Demi Urus Anak, Ungkap Tak Nyesal Bercerai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Aura Kasih kini menyandang status single parent.

Saat ini Aura Kasih harus mengasuh sang buah hati tanpa suami.

Aura Kasih mengaku tidak menyesal bercerai karena ada putrinya.

Ia juga membagikan pandangannya soal statusnya sebagai single parent kini, termasuk mengisi sosok ayah untuk putrinya.

Tak menyesal Diakui Aura Kasih, putrinya merupakan karunia teragung yang didapatnya.

"Kenapa juga nyesal? Kan gue sudah ada the best gift, hadiah terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang, ada anak," ungkap Aura Kasih dikutip dari kanal YouTube Ussy Andhika Official, Kamis 12 Agustus 2021.

• Setelah Heboh Kasus Perceraian dengan Aura Kasih Tanpa Kabar di Thailand Eryck Amaral Cari Perhatian

Menurut Aura Kasih, bercerai mungkin membuat hubungannya dengan mantan suami menjadi asing.

Namun, bagaimanapun anaknya akan tetap menjadi keluarga sedarahnya.

"Makanya gue pikir ngapain nyesal," ucapnya.

Status single parent Aura Kasih tak khawatir dengan statusnya sebagai janda dan single parent.