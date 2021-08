PROMO KFC Khusus Hari Ini Kamis 12 Agustus 2021, Dapatkan 10 Potong Ayam Goreng Hanya Rp 90 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - KFC kembali menghadirkan promo TBT (The Best Thursday) khusus hari ini Kamis 12 Agustus 2021.

Setiap hari Kamis kamu dapat 10 potong ayam goreng favorit kamu dengan harga 90 ribu.

Selain itu ada juga promo Winger Bucket Fest Mulai dari Rp47.273, Loaded Fries KFC mulai dari 38 Ribuan, promo diskon 30 % bagi KFC Lovers setiap pembelian Whole Bucket KFC! dengan menunjukkan kartu vaksin.

Terdapat juga promo nescafe combo pilihan nescafe combo + naztart mulai dari Rp 20.000, Creampuff KFC + kopi Nescafe mulai Rp 20 ribu, smart family deal dengan 4 ayam, 3 nasi, 3 Coca-cola, 2 Sundae dan 1 Mainan mulai Rp 107.728.

Ada juga promo crazy deal, Winger Bucket Fest hemat sampe 50 persen, promo 5 potong ayam + 3 nasi di menu promo KFC, 5+3 mulai dari 68 Ribuan saja, promo KFC Crazy Deal mulai dari 60 ribuan aja, kamu bisa dapetin 5, 7, sampai 9 potong ayam KFC.

Selanjutnya promo Gratis Naztart setiap pembelian paket Super Besar dan Big Box Value, promo Mega Kombo yang bisa dinikmati bersama keluarga, Promo KFC Koolz yang menyegarkan, promo pukis KFC dengan beragam varian rasa mulai dari cheese, cookie crumbs, choconut, double choco, dan original dan masih banyak lagi lainnya.



Berikut rangkuman promo KFC yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 12 Agustus 2021.

Promo TBT

KFC Lovers jangan lupa yaaa hari ini ada #TheBestThursday!⁠

⁠

Dapetin 10 potong ayam goreng favorit kamu dengan harga 90 ribu aja, cuma setiap hari Kamis!⁠

⁠

Kamu bisa beli TBT lewat Drive-Thru, Takeaway, GoFood atau GrabFood yaa KFC Lovers!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA DI HARI KAMIS⁠

- Berlaku untuk Take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Juga berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN⁠ dengan keterangan NEW⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠.

