PROMO HokBen Hari Ini 12 Agustus 2021 Terbaru, Promo Heboh Banget Nikmati Promo Serba 76 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Wuiiih ada promo baru nih dari HokBen hari ini Kamis 12 Agustus 2021.

Promo hari ini promo serba 76 ribu.

Hayo - hayo sudah coba Promo Serba 76 ribu via Gopay belum Friends???

Promo ini setiap hari Senin - Jumat, sampai akhir Agustus ini.

Bisa pilih 2 Simple Set Chicken Teriyaki + 2 Tehbotol Sosro atau 4 Hoka Hemat hanya 76 ribu.

Bener-bener promonya heboh banget.

• PROMO Pizza Hut Hari Ini 12 Agustus 2021, Beli SPLITZA dengan 2 Topping Meat Lovers & Super Supreme

(UPDATE berita tentang promo dan diskon DISINI)

Berlaku untuk Dine in, Take Away & Drive Thru.

Promo HokBen x @tupperwareid di perpanjang!!!

Yuk cek promo-promo yang berlaku di Store HokBen dengan menggunakan Member Tupperware atau Kotak Makan Tupperwaremu.