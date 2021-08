6 Anjing Setia Jaga Tuan yang Meninggal saat Isolasi Mandiri! Covid Renggut Nyawa 777 Anak Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Beragam kisah terjadi sepanjang pandemi covid-19 menerpa dunia.

Di Indonesia, 11 ribu anak menjadi yatim piatu karena kedua orangtuanya positif covid dan meninggal dunia.

Puluhan ribu orang sedang berjuang melawan virus corona. Di sisi lain ratusan ribu orang bersyukur setelah sembuh dari covid-19.

Data Kementerian Sosial RI per 20 Juli 2021 menyebut ada 11.045 anak jadi yatim piatu akibat pandemi covid-19.

Dari data yang sama, tercatat 350.000 anak terpapar dan 777 anak meninggal dunia akibat Covid-19.

"Sejauh ini data akurat by name by address terkait anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena terpapar Covid-19 masih dalam proses pengumpulan oleh tim kami di lapangan," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, Minggu 8 Agustus 2021.

Meninggal saat Isoman

Puluhan hewan peliharaan berupa anjing dan kucing dievakuasi Komunitas pencinta satwa Animal Defenders sejak 2 Juli 2021 karena pemiliknya terpapar Covid-19.

Ketua dan pendiri Animal Defenders Doni Herdaru Tona mengatakan, kucing dan anjing itu dievakuasi karena rentan tak terawat ketika pemiliknya diisolasi akibat terpapar virus corona.

"Kami sejak 2 Juli 2021, mengevakuasi laporan kasus hewan-hewan yang pemiliknya terkena Covid-19," kata Doni kepada wartakotalive.com, Minggu 8 Agustus 2021.