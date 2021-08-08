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Olimpiade Tokyo

PEROLEHAN MEDALI Olimpiade Tokyo Hari Terakhir Minggu 8 Agustus, Filipina Lewati Indonesia, Thailand

China mengoleksi 38 emas hingga pukul 09.00 WIB. Sedangkan Posisi kedua Amerika dengan raihan 36 emas..

Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto PEROLEHAN MEDALI Olimpiade Tokyo Hari Terakhir Minggu 8 Agustus, Filipina Lewati Indonesia, Thailand
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Update Perolehan Medali Olimpiade Tokyo dan Daftar Ranking Akhir Perolehan Medali Olimpiade Tokyo. 

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID - Hari ini 8 Agustus 2021 merupakan hari terakhir pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020.

Olimpiade Tokyo akan ditutup secara resmi malam ini.

Menjelang detik-detik penutup an Olimpiade Tokyo 2021 China masih memimpin klasemen perolehan medali Olimpiade.

China mengoleksi 38 emas hingga pukul 08.50 WIB.

Sedangkan Posisi kedua Amerika dengan raihan 36 emas.

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Amerika berhasil memperkecil ketertinggalan dalam perolehan medali emas dari China.

Tuan rumah sendiri, Jepang tak beranjak dari posisi 3.

Jepang mengoleksi 27 medali emas.

Pertarungan sengit juga terjadi antar negara ASEAN yang memperebutkan medali.

Indonesia sempat memimpin antar negara ASEAN dalam perolehan medali harus tertinggal di detik-detik akhir Olimpiade Tokyo.

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