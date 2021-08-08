Olimpiade Tokyo
PEROLEHAN MEDALI Olimpiade Tokyo Hari Terakhir Minggu 8 Agustus, Filipina Lewati Indonesia, Thailand
China mengoleksi 38 emas hingga pukul 09.00 WIB. Sedangkan Posisi kedua Amerika dengan raihan 36 emas..
Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
TRIBUN PONTIANAK.CO.ID - Hari ini 8 Agustus 2021 merupakan hari terakhir pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020.
Olimpiade Tokyo akan ditutup secara resmi malam ini.
Menjelang detik-detik penutup an Olimpiade Tokyo 2021 China masih memimpin klasemen perolehan medali Olimpiade.
China mengoleksi 38 emas hingga pukul 08.50 WIB.
Sedangkan Posisi kedua Amerika dengan raihan 36 emas.
• HASIL Akhir Brasil vs Spanyol Final Olimpiade Tokyo 2021 Sekarang Update Live Score
Amerika berhasil memperkecil ketertinggalan dalam perolehan medali emas dari China.
Tuan rumah sendiri, Jepang tak beranjak dari posisi 3.
Jepang mengoleksi 27 medali emas.
Pertarungan sengit juga terjadi antar negara ASEAN yang memperebutkan medali.
Indonesia sempat memimpin antar negara ASEAN dalam perolehan medali harus tertinggal di detik-detik akhir Olimpiade Tokyo.
|Update Medali Olimpiade Tokyo setelah Brasil Merebut Emas Sepak Bola Putra dan Prancis Voli Putra
|HASIL Akhir Brasil vs Spanyol Final Olimpiade Tokyo 2021 Sekarang Update Live Score
|HASIL Brazil Vs Spanyol Update Live Score Olimpiade Tokyo 2021 di Final Bola Malam Ini Vidio.com
|Skor Sementara Brasil vs Spanyol Final Olimpiade Tokyo 2021 Sekarang, Eksekusi Penalti Gagal
|LIVE Hasil Final Bola Voli Perancis vs ROC Hari Ini Update Skor Peraih Medali Emas Volley