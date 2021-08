Perjalanan Amanda Monita Menjadi Women Entrepreneur Fokus Tawarkan Jasa Wedding Organizer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Amanda Monita Novianda merupakan Women Entrepreneur yang sudah memulai meniti karir sejak tahun 2012 dengan basic sebagai Marketing, yang kini fokus membuka jasa Wedding organizer dan Dekorasi Pernikahan.

Amanda menceritakan awal karirnya sejak 2012 menjadi SPG Event dan beberapa bekerjaan lainnya pernah ia lakoni, sampai akhirnya di tahun 2016 ia sempat berhenti bekerja dan pindah ke Jakarta.

Di Jakarta, ia kembali belajar membuka usaha dibidang kecantikan dengan menjual berbagai jenis make up.

“Selama di Jakarta sekitar sebulan saya mulai mencari suplier dan belajar jualan. Sebelum saya jualan make up, saya sering nanya ke teman-teman biasanya pakai cream apa. Dari situ saya buka jasa titip (jastip),”ujarnya.

Melihat peluang tersebut, Amanda pun tertark menulai bisnis pertamanya menjual make up.

Setelah memulai usaha barunya berjualan make up, berjalannya waktu tawaran lain pun datang untuk menjadi Make Up Artist (MUA) yang mana hal tersebut juga merupakan bagian dari hobby nya.

“Saya disuruh jadi MUA karena hobi pakai make up dan sempat nyoba jadi MUA sekalian sambil jualan. Tapi tidak lama berjalan karena belum nemuin jati diri yang buat saya merasa nyaman dibidang itu,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Santu 7 Agustus 2021.

Namun ternyata dari hobi make up tersebut, Amanda mendapatkan banyak permintaan untuk di make up kan langsung oleh dirinya, mulai dari make up bridesmaid.

“Kalau untuk make up sebenarnya waktu itu saya hanya sekadar suka-suka, karena memang hobinya. Jadi bukan mau dijadikan usaha,”ungkapnya.

Ia menyampaikan alasan tidak melanjutkan sebagai MUA, sebab masih merasa belum percaya diri dengan hasil make up untuk orang lain.