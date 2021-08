HASIL Moto3 Hari Ini Pedro Acosta Juara, Andi Gilang Cuma 11 Lap ! Hasil MotoGP Styria 2021 Update

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update hasil Moto3 hari ini dari hasil balapan Motop Styria 2021 Minggu 8 Agustus 2021.

Dalam race yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria itu, pembalap muda berbakat asal Sapanyol Pedro Acosta sukses finish terdepan.

Keberhasilan Pedro Acosta di hasil Moto3 hari ini tersebut tak hanya mengantarkannya ke podium pertama di hasil MotoGp Styria 2021 Minggu sore ini

Tapi juga kian mendekatkan pembalap muda dari tim Red Bull KTM Ajo ini ke gelar juara dunia Moto3 2021 musim ini.

• LIVE Moto3 Hari Ini seri MotoGP Styria 2021, Pedro Acosta Kembali Juara di Hasil Moto3 Hari Ini

Dalam update klasemen MotoGP 2021 sementara di kelas Moto3 alias klasemen Moto3 2021 terbaru usai hasil MotoGp hari ini di kelas Moto3 tersebut, Pedro Acosta kian nyaman di puncak.

Tambahan poin MotoGp sebanyak 25 poin dari hasil Moto3 hari ini membuat Pedro Acosta kini sudah mengoleksi 183 poin MotoGP di MotoGp Standings alias klasemen MotoGp 2021 di kelas Moto3 tersebut.

Sementara itu, pembalap MotoGp asal Indonesia yang berlaga di kelas Moto3 yakni Andi Farid Izdihar atau yang populer disebut Andi Gilang lagi-lagi tak beruntung!

Andi Gilang mengalami Crash MotoGp dan memaksanya hanya menyudahi balapan sebanyak 11 Lap saja !

• TV Online Trans7 Live MotoGP Hari Ini Nonton MotoGp Live Pantau Hasil MotoGp Styria 2021 | Vidio.com

Alhasil ia masuk dalam kategori pembalap DNF alias Do not Finish atau juga Not Classified lantaran gagal finish di hasil MotoGP hari ini pada kelas Moto3 tersebut.

Berikut urutan lengkap hasil MotoGP Styria 2021 di kelas Moto3 tersebut dari hasil race Moto3 Styria 2021 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg Austria Minggu 8 Agustus 2021 kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash.net MotoGp :