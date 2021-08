Saham Bukalapak Diprediksi ARA Pekan Depan ! Listing BEI, Harga Saham BUKA Langsung Melesat 210 poin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kepala Riset MNC Sekuritas, Edwin Sebayang menilai euforia para investor terhadap IPO Bukalapak akan berlanjut hingga perdagangan pekan depan, Senin 9 Agustus 2021.

Ia menilai, ada kemungkinan saham BUKA akan kembeli terkena ARA saat perdagangan pekan depan.

"Lanjut (euforia dan ARA saham Bukalapak) Senin nanti, karena tadi Bid diharga 1.060 ada 20 juta lot," katanya, Jumat 6 Agustus 2021.

Seperti diketahui, perusahaan teknologi berbasis platform e-commerce Bukalapak menjadi emisi ke-28 yang tercatat di BEI tahun ini.

Saham PT Bukalapak.com (BUKA) terkena auto reject atas (ARA) setelah melesat 210 poin dari penawaran awal Rp 850 per saham menjadi Rp 1.060 per saham.

Adapun transaksi untuk saham Bukalapak sebanyak 4.293 kali dengan nilai transaksi yang diperoleh sebesar Rp 555,59 miliar dari 524 juta lembar saham yang diperdagangkan.

Investor Antusias

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi menyebutkan, sebanyak 96.000 investor antusias mengikuti pelaksanaan IPO Bukalapak yang berstatus unicorn tersebut.

"Pencatatan saham ini telah menoreh sejarah, perseroan (Bukalapak) merupakan unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan bahkan di Bursa kawasan Asia Tenggara," ujarnya dalam seremoni virtual pencatatan perdana saham BUKA, Jumat.