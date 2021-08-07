Olimpiade Tokyo
Hasil Akhir Bola Voli Putra Olimpiade Tokyo Argentina vs Brasil, Argentina Raih Medali Perunggu
Hasil bola voli putra Olimpiade Tokyo Argentina vs Brasil berakhir dengan skor 3-2. Set pertama Argentina 25 Brasil 23. Set kedua Argentina 20 Brasil
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Antonin THUILLIER / AFP
Facundo Conte dari Argentina memukul bola dalam pertandingan bola voli medali perunggu putra antara Argentina dan Brasil selama Olimpiade Tokyo 2020 di Ariake Arena di Tokyo pada 7 Agustus 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil bola voli putra Olimpiade Tokyo babak final hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021.
Pertandingan bola voli putra olimpiade Tokyo babak final hari ini memperebutkan medali perunggu dan medali emas.
Pertandingan bola voli putra olimpiade Tokyo perebutan medali perunggu antara Argentina vs Brasil pukul 11.30 WIB.
Hasil bola voli putra Olimpiade Tokyo Argentina vs Brasil berakhir dengan skor 3-2.
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Set pertama Argentina 25 Brasil 23.
Set kedua Argentina 20 Brasil 25.
Set ketiga Argentina 20 Brasil 25.
Set keempat Argentina 25 Brasil 17.
Set kelima Argentina 15 Brasil 13
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Sumber: Tribun Pontianak
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