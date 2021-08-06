Live Hasil Tim Voli Putri Brasil vs Korea Selatan di Semifinal Olimpade, Live Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak semifinal voli putri Olimpiade Tokyo 2020 sedang berlangsung saat ini.

Setelah Serbia vs Amerika Serikat yang dimenangkan Amerika, kini Brasil vs Korea Selatan Jumat 6 Agustus pukul 19.00 wib.

Pemenangnya akan maju ke babak final akan bertemua dengan AS pada Hari Minggu 8 Agustus 2020 nanti.

Amerika Serikat sendiri memenangkan pertarungan melawan Tim Voli Putri Serbia dengan telak di 3 set beruntun 25-19, 25-15, 25-23.

Pada pertandingan Brasil vs Korea Selatan ini kedua tim akan berjuang bermain apik merebut tiket final.

Keseruan pertandingan babak semifinal Brasil vs Korea Selatan disiarkan di TV Nasional dan Tv Swasta di tanah air, TVRI, Indosiar, SCTV dan live streaming Vidio.com.

( update info olimpiade tokyo )

• Tim Voli Putri Lolos Semifinal Olimpiade Tokyo 2020, 2 Tim Bakal Rebutan Juara

Susunan Pemain Voli Putri Korea Selatan dan Brasil

Brasil

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Carol Gattaz

Camila Brait

Natália Pereira

Tandara Caixeta

Gabriela Guimaraes

Fernanda Rodrigues

Ana Carolina da Silva

Roberta Ratzke

Ana Beatriz Corrêa

Rosamaria Montibeller

Macris Carneiro

Ana Cristina Souza

Korea Selatan

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Kim Yeon-koung

Kim Hee-jin

Pyo Seung-ju

Yang Hyojin

Yeum Hye-seon

Park Jeong-ah

Oh Ji-young

Lee So-young

Kim Suji

Ahn Hye-jin

Park Eun-jin

Jeong Ji-yun

Jadwal semifinal akan dilangsung pada Juma 6 Agustus 2021.