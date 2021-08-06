Olimpiade Tokyo
Live Hasil Tim Voli Putri Brasil vs Korea Selatan di Semifinal Olimpade, Live Malam Ini
Setelah Serbia vs Amerika Serikat yang dimenangkan Amerika, kini Brasil vs Korea Selatan Jumat 6 Agustus pukul 19.00 wib.
Penulis: Madrosid | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak semifinal voli putri Olimpiade Tokyo 2020 sedang berlangsung saat ini.
Setelah Serbia vs Amerika Serikat yang dimenangkan Amerika, kini Brasil vs Korea Selatan Jumat 6 Agustus pukul 19.00 wib.
Pemenangnya akan maju ke babak final akan bertemua dengan AS pada Hari Minggu 8 Agustus 2020 nanti.
Amerika Serikat sendiri memenangkan pertarungan melawan Tim Voli Putri Serbia dengan telak di 3 set beruntun 25-19, 25-15, 25-23.
Pada pertandingan Brasil vs Korea Selatan ini kedua tim akan berjuang bermain apik merebut tiket final.
Keseruan pertandingan babak semifinal Brasil vs Korea Selatan disiarkan di TV Nasional dan Tv Swasta di tanah air, TVRI, Indosiar, SCTV dan live streaming Vidio.com.
( update info olimpiade tokyo )
• Tim Voli Putri Lolos Semifinal Olimpiade Tokyo 2020, 2 Tim Bakal Rebutan Juara
Susunan Pemain Voli Putri Korea Selatan dan Brasil
Brasil
----------
Carol Gattaz
Camila Brait
Natália Pereira
Tandara Caixeta
Gabriela Guimaraes
Fernanda Rodrigues
Ana Carolina da Silva
Roberta Ratzke
Ana Beatriz Corrêa
Rosamaria Montibeller
Macris Carneiro
Ana Cristina Souza
Korea Selatan
----------
Kim Yeon-koung
Kim Hee-jin
Pyo Seung-ju
Yang Hyojin
Yeum Hye-seon
Park Jeong-ah
Oh Ji-young
Lee So-young
Kim Suji
Ahn Hye-jin
Park Eun-jin
Jeong Ji-yun
Jadwal semifinal akan dilangsung pada Juma 6 Agustus 2021.
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