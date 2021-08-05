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Olimpiade Tokyo

UPDATE Perolehan Medali Olimpiade Tokyo Hari Ini Ranking Indonesia Filipina Thailand Malaysia Jepang

Hanya 4 negara Asean yang berhasil meraih medali Olimpiade saat ini. Indonesia (43), Filipina (49), Thailand (54) dan Malaysia (80).

Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto UPDATE Perolehan Medali Olimpiade Tokyo Hari Ini Ranking Indonesia Filipina Thailand Malaysia Jepang
Screenshot Website Olimpiade Tokyo 2020
Terbaru Klasemen Olimpiade Tokyo Hari Ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Olimpiade Tokyo 2020 tersisa beberapa hari lagi.

Olimpiade Tokyo akan ditutup pada 8 Agustus 2021 mendatang.

Juara klasemen perolehan medali ajang Olimpiade Tokyo semaki terlihat.

China masih kokoh dipunck klasemen perolehan emas sementara ini.

Hingga pukul 13.00 WIB China unggul atas Amerika dengan 5 emas.

Amerika berada diposisi kedua dengan torehan 27 emas.

Jepang masih membuntuti dengan raihan 21 emas.

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Indonesia saat ini bertengger pada posisi 43.

Indonesia mengoleksi 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu.

Indonesia masih menjadi yang terbaik di negara Asean dalam perolahan medali sementara ini.

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Tags
Olimpiade Tokyo
Indonesia
Filipina
Thailand
Malaysia
Jepang
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