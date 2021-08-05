Olimpiade Tokyo
UPDATE Perolehan Medali Olimpiade Tokyo Hari Ini Ranking Indonesia Filipina Thailand Malaysia Jepang
Hanya 4 negara Asean yang berhasil meraih medali Olimpiade saat ini. Indonesia (43), Filipina (49), Thailand (54) dan Malaysia (80).
Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
Screenshot Website Olimpiade Tokyo 2020
Terbaru Klasemen Olimpiade Tokyo Hari Ini.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Olimpiade Tokyo 2020 tersisa beberapa hari lagi.
Olimpiade Tokyo akan ditutup pada 8 Agustus 2021 mendatang.
Juara klasemen perolehan medali ajang Olimpiade Tokyo semaki terlihat.
China masih kokoh dipunck klasemen perolehan emas sementara ini.
Hingga pukul 13.00 WIB China unggul atas Amerika dengan 5 emas.
Amerika berada diposisi kedua dengan torehan 27 emas.
Jepang masih membuntuti dengan raihan 21 emas.
• Hasil Sementara Brasil vs ROC Bola Voli Putra Olimpiade Tokyo Babak Semifinal Hari Ini Skor 1-1
Indonesia saat ini bertengger pada posisi 43.
Indonesia mengoleksi 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
Indonesia masih menjadi yang terbaik di negara Asean dalam perolahan medali sementara ini.
Berita Terkait :#Olimpiade Tokyo
|Hasil Sementara Brasil vs ROC Bola Voli Putra Olimpiade Tokyo Babak Semifinal Hari Ini Skor 1-1
|JADWAL Tinju Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Ada Perebutan Medali Emas Kelas 52-57 Kg Putra
|Semifinal Voli Putri Olimpiade Tokyo 2020 Serbia vs AS Brasil vs Korsel ! Rosmaria Curi Perhatian
|Live Hasil Brasil vs ROC Bola Voli Putra Olimpiade Tokyo Babak Semifinal Hari Ini Live
|JAM Tayang Brasil vs Spanyol Final Sepak Bola Olimpiade Tokyo 2021 Live Perebutan Medali Emas