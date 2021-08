PROMO HokBen Hari Ini 4 Agustus 2021 Terbaru, Promo Rabu 30 Puluh Ribu Ada Ebi Furai Crispy

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Sudah hari Rabu nih Friends, pasti tunggu yang seru ya di Hari Rabu?

Horee...kali ini ada Rabu 30 puluh ribu.

Ada pilihan Ebi Furai yang Crispy, si legend Ekkado atau idola baru Chizu Maki... only 30 ribu per porsi.

Bisa order via Take Away, Drive Thru, Delivery 1-500-505 atau Grabfood.

Hayo hayo jangan bimbang, apapun pilihanmu yang pasti tetap bikin hepi selalu dahh... cuss!!!

Sebentar lagi waktunya Flash Sale di Gofood!!!

Yuk pantengin aplikasi Gofood-mu mulai jam 4 sore ini sampai jam 8 malam.⁣

Ada 6 Paket Hoka Hemat jadi 100 ribu.⁣

⁣

Bayarnya pakai Gopay atau Paylater ya, karena harga 100 ribu setelah diskon.

Diskonnya sampai 60 ribu, untuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Medan & Surabaya.