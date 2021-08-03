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PERINGKAT Indonesia di Olimpiade Tokyo Hari Ini dan Update Medali Olimpiade Indonesia Terbaru

Indonesia saat ini mengoleksi total 5 medali. Dengan rincian satu medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu dari beberapa cabor

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
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BERIKUT UPDATE TERBARU UNTUK PERINGKAT Indonesia di Olimpiade Tokyo Hari Ini dan Update Medali Olimpiade Indonesia Terbaru hari ini Selasa 3 April 2021 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kami update peringkat Indonesia di Olimpiade Tokyo hari ini per Selasa 3 Agustus 2021 malam pukul 19.00 WIB

Raihan medali Olimpiade Indonesia dalam daftar perolehan medali Olimpiade Tokyo 2021 alias Tokyo Olympic Medals 2021 saat ini masih sama dengan sehari sebelumnya per Senin 2 Agustus 2021 lalu.

Di mana Indonesia saat ini mengoleksi total 5 medali.

Dengan rincian satu medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu dari beberapa cabang olahraga.

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Terutama dari Cabor Badminton Olimpiade Tokyo 2021 dan angkat besi yang menjadi penyumbang medali Olimpiade Indonesia di Tokyo Olympic 2021 tahun ini.

Dengan komposisi itu, peringkat Indonesia di Olimpiade Tokyo hari ini per Selasa 3 Agustus 2021 malam pukul 19.00 WIB ada di urutan 37

Di mana peringkat Indonesia di Olimpiade Tokyo hari ini pada Selasa malam tersebut setara dengan Austria dan Serbia.

Sedikit lebih turun dari posisi sehari sebelumnya.

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Jika peringkat Indonesia di Olimpiade Tokyo hari ini ada di urutan 37, maka pada Senin sehari lalu ada di pososi 33.

Adapun di posisi teratas, China masih mendominasi dan kokoh di puncak perolehan medali Olimpiade Tokyo 2021

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