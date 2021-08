PROMO HokBen Hari Ini 2 Agustus 2021 Terbaru, Promo Senin Homat Diskon 17 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – HokBen hari ini Selasa 2 Agustus 2021 kembali hadir dengan promo terbarunya.

Yuk awali bulan ini dengn promo Special dari HokBen.

Khusus Hari Senin ini ada HoMat, disc 17% untuk Paket A atau Paket D.

Berlaku untuk Take Away, Delivery 1500505, Drive Thru, HokBen Apps/Web & Grabfood.⁣

Semangat Merdeka di bulan Agustus bareng HokBen.

Ini dia tambahan anggota barunya yaitu Chizu Maki Katsu & Beef Katsu, yang melengkapi 2 menu yang sudah dijual di Store HokBen.

Rasanya? Gak usah ditanya pasti lezat, gurih dan crispy diluar. Daripada penasaran kuy langsung coba ya.

Mau Chicken Katsu atau Beef Katsu? Bebas pilih yang kamu mau.

Katsu Matsuri...The New Way to enjoy Katsu.

