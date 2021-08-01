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Olimpiade Tokyo

Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Minggu 1 Agustus & Daftar Medali Emas Perak Perunggu

China unggul atas 2 negara rivalnya. China hingga pukul 09.40 WIB Minggu 1 Agustus 2021 mengoleksi 21 emas.

Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
zoom-inlihat foto Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Minggu 1 Agustus & Daftar Medali Emas Perak Perunggu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Update Terbaru Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Minggu 1 Agustus. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Olimpiade Tokyo 2020 telah berlangsung beberapa hari sejak pembukaan 23 Juli 2021 lalu.

3 negara bersaing terus untuk menjadi  yang beraik dalam klasemen sementara medali olimpiade.

3 negara yang bersaing terus adalah China, Amerika dan Jepang.

China unggul atas 2 negara rivalnya.

China hingga pukul 09.40 WIB Minggu 1 Agustus 2021 mengoleksi 21 emas.

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Sedangkan China mengoleksi 18 emas dan Jepang tertahan 17 emas.

Pergerakan ini terus berlangsug setiap detiknya.

Sementara Indonesia berada di posis 54 bersama Denmark dengan perolehan 1 perak dan 2 perunggu.

Update perolehan medali hari ini Minggu 1 Agustus 2021:

1. Cina 

Emas 21
Perak 13
Perunggu 12

2. Amerika 

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