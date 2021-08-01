Olimpiade Tokyo
Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Minggu 1 Agustus & Daftar Medali Emas Perak Perunggu
China unggul atas 2 negara rivalnya. China hingga pukul 09.40 WIB Minggu 1 Agustus 2021 mengoleksi 21 emas.
Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Olimpiade Tokyo 2020 telah berlangsung beberapa hari sejak pembukaan 23 Juli 2021 lalu.
3 negara bersaing terus untuk menjadi yang beraik dalam klasemen sementara medali olimpiade.
3 negara yang bersaing terus adalah China, Amerika dan Jepang.
China unggul atas 2 negara rivalnya.
China hingga pukul 09.40 WIB Minggu 1 Agustus 2021 mengoleksi 21 emas.
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Sedangkan China mengoleksi 18 emas dan Jepang tertahan 17 emas.
Pergerakan ini terus berlangsug setiap detiknya.
Sementara Indonesia berada di posis 54 bersama Denmark dengan perolehan 1 perak dan 2 perunggu.
Update perolehan medali hari ini Minggu 1 Agustus 2021:
1. Cina
Emas 21
Perak 13
Perunggu 12
2. Amerika
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